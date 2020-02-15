شكرا لمتابعة خبر عن أول تصريح للشيخ علي ملا بعد قطعه لأذان الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - على خلفية قطعه لأذان العشاء الخميس الماضي، خرج شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ علي ملا، مطمئنا الجميع عن حالته الصحية.
وأكد ملا أن قطعه الأذان، جاء نتيجة عارض صحي إثر موجة برد تأثر بها الصوت فقط، مؤكداً بأنه يتمتع بصحة جيدة ويزاول الأذان بالحرم المكي، بحسب العربية.
ويعد الشيخ ملا، من أشهر المؤذنين المعاصرين بالحرم المكي منذ أكثر من 45 عاما، وعمل كمؤذن للحرم المكي الشريف والتحق رسمياً للعمل كمؤذن عام 1975م.
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