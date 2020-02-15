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توضيح من حساب المواطن بشأن أحقية الزوجة المهجورة في الدعم

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الرياض - علي القحطاني - أكد حساب المواطن، أنه يمكن للمتزوجة التسجيل في البرنامج حساب المواطن كمستفيد رئيسي في حالات عدة.

وأوضح البرنامج، أن هذه الحالات تتمثل في: الزوجة المهجورة، أو المتزوجة من غير سعودي، أو عائلة سجين، أو عائلة فاقد الأهلية، أو زوجها غائب.

وأشار إلى أنه على الزوجة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

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