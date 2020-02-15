سياسي / كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية يلتقي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر



تونس 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

التقى كاتب الدولة التونسي المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، الذي يزور تونس حاليًا.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى مختلف أوجه التعاون القائم بين تونس واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسبل الكفيلة وسبل تطويرها.

// انتهى //

03:01ت م

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