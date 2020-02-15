السعودية | ” هدف” : التعديل الجديد لـ “حافز ” يتعلق بتحويل تواريخ الصرف إلى الأشهر الميلادية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 2:24 صباحًا, 15 فبراير 2020 م
المناطق - الرياض
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أن التعديل الجديد لبرنامج إعانة البحث عن عمل (حافز) يتعلق بتحويل تواريخ الصرف في البرنامج من الأشهر الهجرية إلى الميلادية، مبينًا أن المعلومة المتداولة بشأن إيقاف إعانة برنامج البحث عن العمل (حافز) إذا بلغ سن المستفيد 35 عامًا هي من شروط البرنامج منذ إقراره في عام 2011م.
وأشار الصندوق في بيان له إلى أن المستفيد الذي تجاوز عمره 35 عامًا ، يستطيع الاستفادة من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل حتى سن 60 عاما.
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