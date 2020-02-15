شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «سواعد» يطلع على تطور الجبيل الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

زار وفد من جمعية «سواعد» للإعاقة الحركية مؤخرا الجبيل الصناعية؛ للاطلاع على نهضة المدينة. وتعرف الوفد على دور الهيئة الملكية بالجبيل في إنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية. كما شملت الزيارة جولة بالمنطقة السكنية، اطلعوا من خلالها على جاهزية مرافق المدينة؛ كونها صديقة لذوي الإعاقة منذ التأسيس، الذي يعد أحد اشتراطات نظام البناء بمدن الهيئة الملكية.

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