شكرا لقرائتكم خبر عن خاطفة الخنيزي أخذته من أمه لـ«تغسل رأسه» وعمره 3 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: بداية الاختطاف أخذت عينات DNA من والدة موسى حتى يتم مطابقتها مع الأطفال المشتبه فيهم، كذلك لوحظ أن الخاطفة كانت تدور في أرجاء المستشفى قبل الحادثة بثلاثة أيام، وتم ملاحظة سيارة في انتظار الخاطفة خارج المستشفى حال وقوع الحادثة.
وأضاف الخنيزي: إنه تم رفع قضية على الشؤون الصحية في ذلك الوقت ولم يصدر الحكم إلى الوقت الحالي، وتلقينا خبر العثور على موسى الساعة الواحدة ظهراً عن طريق الاتصال على حسن أكبر أشقاء موسى لعدم تواجد والده في المملكة.
وقال الخنيزي توضيحاً لخبر الخطف: الخاطفة طلبت الطفل بغرض غسل رأسه، ثم بعد دقيقتين تقريباً من الاختطاف دخلت الممرضة بحثاً عن الطفل. وأضاف: إن المستشفى سلمت الطفل لوالدته بعد 3 ساعات من الولادة، وهي ما زالت في صحة غير جيدة، وأنه تم توقيعها على ورقة بأن المولود تحت مسؤوليتها.
كانت هذه تفاصيل خبر خاطفة الخنيزي أخذته من أمه لـ«تغسل رأسه» وعمره 3 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.