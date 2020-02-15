شكرا لقرائتكم خبر عن «القطيف المركزي» يحتفي بإنجازات 2019 بـ«يوم الجودة» والان نبدء بالتفاصيل

أقام مستشفى القطيف المركزي يوم أمس «يوم الجودة» برعاية رئيس المجلس الاستشاري للتجمع الصحي الأول عصام المهيدب، وبحضور الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالشرقية د. عبدالعزيز الغامدي والمدير التنفيذي لمستشفى القطيف المركزي د. رياض الموسى. وتولى التقديم والتعريف باللقاء مدير العلاقات العامة بالمستشفى عبدالرؤوف الجشي.

وقال د. الموسى لـ«اليوم»: إننا حفل اليوم تحت شعار «الجودة مسؤولية الجميع» وشمل تكريم الأقسام المميزة على مدار العام ٢٠١٩، كما شمل افتتاح معرض فني مصاحب لموهوبي مستشفي القطيف والمراكز الصحية، وكانت تظاهرة رائعة تم عرض الإنجازات التي تحققت في ٢٠١٩ وعرض فيلم عن المنجزات، وتم تقديم الشكر لجميع العاملين على جهودهم الكبيرة ورفع سقف التحديات لعام ٢٠٢٠ بالتمسك بفرص التحسين للوصول إلى منجزات أعلى.

من جانبه أوضح المهيدب أننا نحتفل بالعديد من الإنجازات خلال عام 2019 م. وأبرزها حصول المستشفى على اعتماد «سباهي للجودة» بنسبة 94.73% وهي النسبة العالمية على مستوى المملكة، كما نحتفل بالعديد من الإنجازات، وزيادة الطاقة الاستيعابية لقسم العناية المركزة من 8 أسرة إلى 20 سريرا، كما نحتفل بتكريم العديد من الأقسام التي أثبتت تميزها في الجودة، وهذا يدل على التفاني في العمل لتحسين الخدمة الصحية بشكل متميز، وأثر ذلك سوف ينعكس على المستفيدين.

بعدها تم عرض فيديو لإنجازات المستشفى وكرمت الأقسام المتميزة بالمستشفى لعام 2019، كما كرم أبطال الجودة في المستشفى لعام 2019، بعدها توجه الحضور لافتتاح معرض «المركز الترفيهي» الذي ضم 41 ركنا، هي قسم الجودة وسلامة المريض والصحة الإلكترونية والطوارئ والعمليات وجراحة اليوم الواحد والجراحة والتعقيم المركزي والأطفال، ومركز أمراض الدم الوراثية والمختبر والأشعة والتمريض ومركز دافيتا ونموذج الرعاية الصحية والمراكز الصحية والعيون والرعاية المنزلية وقسم التأهيل وقسم الإمداد والصيدلية، ومكافحة العدوى وإدارة أمن وسلامة المنشأة والتغذية والتثقيف الصحي والدراسات والأسنان والنفسية وعيادة ما قبل الزواج وإدارة الأسرة وتجربة المريض، والسجلات الطبية، والعيادات والموارد البشرية ومتطلبات السلامة الأساسية وقسم عناية القلب المركزة وقسم النساء والولادة وقسم الخدمة الاجتماعية.

وقد حضر الفعالية أكثر من 300 مشارك، وشارك فريق «نحن في الخدمة» التطوعي في تنظيم الفعالية بكوادره وبلغ عدد المتطوعين المشاركين 30 شخصا.