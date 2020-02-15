«نهضة قيم» فعالية فنية لتعزيز المواطنة

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شاركت الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» فرع الجبيل مؤخرا ضمن فعالية «نهضة قيم»، المقامة بمركز المعرفة والإبداع بمدينة الجبيل الصناعية، بمشاركة عدد من الجهات الخيرية والمجتمعية. وأوضحت مديرة «جسفت» الجبيل نادية العتيبي أن تشكيليي الجبيل قدموا مجموعة من الأعمال الفنية، التي تهدف إلى تعزيز القيم والأخلاق في المجتمع، شملت تعزيز قيم المواطنة وبر الوالدين والتسامح. وبيَّنت أن المشاركة تأتي تحقيقا لأهداف الجمعية في نشر الوعي الفني، وتوظيف الفن كوسيلة للتعبير عن القيم السامية في المجتمع، إضافة إلى إبراز الأثر الإيجابي للفنان التشكيلي، الذي يسهم في تعزيزه من خلال أعماله الفنية. وأكدت العتيبي أن الجمعية وضعت ضمن أهدافها الإسهام في تعزيز مفاهيم القيم المجتمعية، وتفعيل مبادراتها الفنية التي تعنى بترسيخ مفهوم الذوق العام، والعمل على تنمية الوعي الفني لدى المجتمع.

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