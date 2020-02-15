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15 فنانا وفنانة يدعمون مرضى السرطان برسومات توعوية

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تدشن اليوم أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع جمعية السرطان أكبر جدارية توعوية لدعم محاربي السرطان، على الواجهة البحرية بكورنيش الخبر بالتزامن مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وتأتي هذه المبادرة المجتمعية تحت شعار «بالفن نحارب السرطان»؛ بهدف رفع الوعي الصحي لدى الأفراد لمكافحة المرض ودعم المرضى نفسيا، ضمن الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وتعد الجدارية التوعوية الأكبر على مستوى المنطقة الشرقية، بمشاركة ما يقارب 15 فنانة وفنانا تشكيليين، الذين سيعملون على رسم العديد من الأعمال الفنية التوعوية عن المرض لمدة 5 أيام على الواجهة البحرية بالخبر، بمشاركة من المرضى والمسؤولين والشخصيات الاجتماعية.

وأكد وكيل الأمين للخدمات في أمانة المنطقة الشرقية م. زياد مغربل أن هذه المبادرة تأتي لدعم محاربي السرطان وتثقيف الأفراد بأهمية مكافحة المرض، وأهمية الكشف المبكر؛ للحد من انتشار هذا الوباء، مبينا حرص الأمانة على تفعيل شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة؛ لما يحقق مسؤوليتها المجتمعية ضمن الأعمال، التي تقدمها إدارة الخدمات الاجتماعية.

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