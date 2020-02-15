شكرا لقرائتكم خبر عن 15 فنانا وفنانة يدعمون مرضى السرطان برسومات توعوية والان نبدء بالتفاصيل
وتعد الجدارية التوعوية الأكبر على مستوى المنطقة الشرقية، بمشاركة ما يقارب 15 فنانة وفنانا تشكيليين، الذين سيعملون على رسم العديد من الأعمال الفنية التوعوية عن المرض لمدة 5 أيام على الواجهة البحرية بالخبر، بمشاركة من المرضى والمسؤولين والشخصيات الاجتماعية.
وأكد وكيل الأمين للخدمات في أمانة المنطقة الشرقية م. زياد مغربل أن هذه المبادرة تأتي لدعم محاربي السرطان وتثقيف الأفراد بأهمية مكافحة المرض، وأهمية الكشف المبكر؛ للحد من انتشار هذا الوباء، مبينا حرص الأمانة على تفعيل شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة؛ لما يحقق مسؤوليتها المجتمعية ضمن الأعمال، التي تقدمها إدارة الخدمات الاجتماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 فنانا وفنانة يدعمون مرضى السرطان برسومات توعوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.