شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 طالب وطالبة بالشرقية يختارون تخصصهم الجامعي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تعقد جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة القبول والتسجيل للعام الثاني على التوالي دورة موجهة لطلبة المرحلة الثانوية بالشرقية، بعنوان «كيف تختار تخصصك الجامعي» اليوم وغدا في مبنى قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية بحضور 3000 طالب وطالبة.

» مشروع «أفق»

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة د. عبدالله آل مريح، أن اللقاء يأتي ضمن أنشطة مشروع «أفق» التنموي لاختيار التخصص الجامعي، وهو أحد مبادرات المسؤولية المجتمعية للعمادة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي حظيت بجائزة أمير المنطقة الشرقية لسنابل الحصاد بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، وجرى تفعيلها من خلال عدة مراحل متضمنةً زيارات ولقاءات مع طلبة المرحلة الثانوية للتعريف بالجامعة وبرامجها وشروط القبول فيها، كما تسلّط الضوء على أسس اختيار الطالب بتخصصه بناء على قاعدة ربط أمنية الطلبة بقدراتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة بالجامعة «أفُق».

» محاور الدورة

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وبيَّن أن محاور الدورة، التي خصصت اليوم للطالبات وغدا للطلاب، والتي تهدف للتعرف على المبادئ الأساسية لاختيار التخصص والميول والقدرات الشخصية إلى جانب التعريف بالتخصصات الجامعية.

» إتاحة التسجيل

وأكد أن العمادة حرصت على إقامة هذا اللقاء، الذي يمكن خريجي المرحلة الثانوية من معرفة ميولهم والتخصصات، التي تتناسب مع قدراتهم الشخصية قبل دخولهم للجامعة، ومعرفة المسارات والكليات والتخصصات المتاحة بالجامعة، حيث جرى إتاحة التسجيل من خلال موقع الجامعة لحضور اللقاء ونشر رابط التسجيل على مرشدي الطلاب، ومرشدات الطالبات في مختلف مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة الشرقية بالتنسيق مع إدارة التعليم، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ عدد المسجلين أكثر من 3000 طالب وطالبة لحضور اللقاء.