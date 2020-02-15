شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب 4 مدارس بالدمام يزرعون 130 شجرة والان نبدء بالتفاصيل
قامت بلدية غرب الدمام ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل بزراعة أكثر من 130 شجرة، بمشاركة منسوبات وطالبات المدرسة الثانوية الحادية والثلاثين، ومنسوبي وطلاب ابتدائية قتيبة بن مسلم ومدرسة أبي سفيان بن الحارث الثانوية، وطلاب مدرسة أهلية؛ وذلك تفعيلا لمبادرة «شرقية خضراء».
وتفاعل طلاب المدارس مع المبادرة، وقاموا بزراعة الأشجار في أفنية المدارس والمواقع المحيطة بها.
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