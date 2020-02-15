شكرا لقرائتكم خبر عن 25 أسرة منتجة في «برنامج الشهر» بتنمية العالية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس اللجنة الحسين بن علي البهلول أن البرنامج الذي يستمر لمدة شهر بواقع ثلاثة أيام كل أسبوع، يشهد مشاركة 25 أسرة، وذلك ضمن برامج اللجنة الهادفة لدعم وتنمية برامج الأسر المنتجة، من خلال تسويق المنتجات عبر منافذ بيع، تسهم في تحقيق النجاح لمشروعاتهم.
وأضاف: إن البرنامج يتضمن برامج ترفيهية ومرسما للأطفال، وفعاليات تستهدف مختلف أفراد الأسرة، فيما يوفر السوق مختلف منتجات الأسر التي تحتاجها المتسوقات.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 أسرة منتجة في «برنامج الشهر» بتنمية العالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.