شكرا لقرائتكم خبر عن 25 أسرة منتجة في «برنامج الشهر» بتنمية العالية والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز العالية -التابع لمحافظة صبيا أمس الأول- برنامج الأسر المنتجة، وذلك بحديقة بلدية العالية.

وأوضح رئيس اللجنة الحسين بن علي البهلول أن البرنامج الذي يستمر لمدة شهر بواقع ثلاثة أيام كل أسبوع، يشهد مشاركة 25 أسرة، وذلك ضمن برامج اللجنة الهادفة لدعم وتنمية برامج الأسر المنتجة، من خلال تسويق المنتجات عبر منافذ بيع، تسهم في تحقيق النجاح لمشروعاتهم.

وأضاف: إن البرنامج يتضمن برامج ترفيهية ومرسما للأطفال، وفعاليات تستهدف مختلف أفراد الأسرة، فيما يوفر السوق مختلف منتجات الأسر التي تحتاجها المتسوقات.