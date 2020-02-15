شكرا لقرائتكم خبر عن «البراءة» تقترب من اختراعات منسوبي الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

بدأت المديرية العامة للدفاع المدني وضع الترتيبات الأولية لتسجيل اختراعات ومبادرات منسوبيها، وقامت بتدشين منصة يشرف عليها فريق من المختصين والمعنيين في كافة الجهات يكمن دورهم في الاستقبال وفرز ما هو متكرر أو منبثق من اختراع آخر؛ للخروج بمحصلة جديدة، من أجل تسجيلها وحفظ حق صاحبها، وذلك بحسب ما أفصح عنه مساعد مدير عام الدفاع المدني للتخطيط والتطوير العميد د. ماضي العتيبي لـ ”الخليج 365”.

» عقد اجتماعات

وأكد العميد العتيبي في حديثه، أن الدفاع المدني عقد اجتماعات عدة مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد التنسيق، من أجل تسجيل ووضع وثيقة أو مذكرة تفاهم مع المديرية العامة للدفاع المدني، ويشكل ذلك كافة الاختراعات والمبادرات ومالكيها أثناء التسجيل في المنصة.

وقال: «تم الاجتماع الأول، ونحن في طور استكمال هذه الاجتماعات، حتى توضع مذكرة تفاهم لتسجيل كافة المبادرات التي يتم رفعها من منسوبي الجهاز».

» فكرة المنصة

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وحول فكرة المنصة، أفاد بأنها ستكون بإشراف فريق من المختصين والمعنيين بالقطاع ويمثلون كافة الجهات، ويكمن دورهم في متابعة الرؤية بموجب قرار مدير عام الدفاع المدني، حيث يكون لدى هذا الفريق وأعضائه فرصة الاطلاع على كل المبادرات والتصويت عليها ومعرفة هل المبادرات جديدة أو مكرّرة أو منبثقة لتكوين حوكمة لمسار المبادرات، والخروج بمبادرات جديدة، بالإضافة إلى تحقيق كافة العناصر التي تمثلها المبادرة لتسجيلها وتبنيها ومتابعة تمثيلها في الجهاز.

» إعداد خطة

وأضاف: إن المديرية العامة للدفاع المدني بعد إطلاق رؤية 2030 بادرت في تحديث خططها الإستراتيجية، وأعدت خطة منذ 2019 حتى 2023 اشتملت على أهداف المديرية العامة للدفاع المدني وتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في حماية الأرواح والممتلكات، وهذه الأهداف تحقق أهداف رؤية المملكة 2030، وتم عمل مجموعة من المبادرات وتتجاوز الـ 100 مبادرة، وهي مربوطة بالأهداف لتحقق أهداف ومبادرات 2030.

» تشجيع وتوجيه

وأشار إلى أن إطلاق منصة المبادرات تشجيع من المديرية العامة للدفاع المدني وبتوجيه من مدير عام الدفاع المدني لمنسوبيها، حتى تشمل كافة المواقع في مناطق المملكة لمراكز الدفاع المدني، حيث تمكّن منسوبي القطاع من رفع أي مبادرات أو مخترعات تؤدي إلى تطوير أعمال الجهاز التي أغلبها فنية وتتطلب من الشخص الممارس نفسه وضع اقتراح أو تطوير بعض التجهيزات الموجودة التي تساعده في تحقيق هدفه المتمثل في حماية الأرواح والممتلكات.