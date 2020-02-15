شكرا لقرائتكم خبر عن «رسل السلام» السعودية تحضر في «الشارقة الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، مشاركتها في اللقاء الكشفي الدولي التاسع، بالشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول تحت شعار «الكل للشارقة.. الشارقة للكل» بمقر مفوضية كشافة الشارقة وبمشاركة 250 جوالاً من 94 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية عبدالله صالح الخضير، أن مشاركة الجمعية في هذا اللقاء تأتي في إطار حرصها على تحقيق أهدافه بتوطيد أواصر الصداقة والإخوة، وتبادل الخبرات والمعارف مع جوالة كشافة العالم.

وأفاد الخضير بأن اللقاء يتضمن العديد من الفعاليات الكشفية والترفيهية والسياحية ومن أهمها زيارة دارة د. سلطان القاسمي للدراسات الخليجية، ومنطقة السيف التراثية، ومغامرات في الصحراء، وزيارة الحديقة الجيولوجية، وبرج خليفة، والقرية العالمية، ومتحف الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بالإضافة إلى القيام برحلة سفاري، وزراعة الأشجار. كما ستشارك الجمعية في اليوم الشعبي لتبادل الثقافات يوم الإثنين القادم، حيث ستعرض نماذج من الأكلات والأزياء الشعبية، وصوراً عن التنمية بالمملكة، وجهود الكشافة السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين، وتنمية البيئة ضمن مجالات المشروع الكشفي العالمي «رسل السلام».