شكرا لقرائتكم خبر عن الظهران تتخلص من مخلفات الأثاث المنزلي والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران ممثلة في إدارة النظافة وضمن أعمالها اليومية برفع وإزالة مخلفات الأثاث المنزلي من شوارع مدينة الظهران، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت عددا من المبادرات والمشاريع والبرامج الداعمة ضمن الجهود لتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية وتوفير بيئة حضرية ذات معيشة صحية، وتماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، ومن المبادرات الخاصة بتحسين مستوى النظافة العامة للمدن والمناطق الحضرية وتحقيق رضا السكان عن هذه الخدمات تبنت الوزارة مبادرة «تطوير منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة»، التي تهدف إلى وضع إستراتيجية وطنية للنفايات البلدية وتطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات تحقيقاً للاستدامة البيئية والمالية، ورفع معدلات الجودة وترشيد الإنفاق الرأس مالي والتشغيلي والاستثمار في هذا الجانب، ومن سلسلة البرامج والمشاريع، التي نفذتها الوزارة في هذه المبادرة إطلاق مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء في المنطقة الشرقية.

ومن ضمن تنفيذ برامج هذه المبادرة الانتهاء من تطوير وتشغيل منظومة الرقابة والتحكم على إدارة النفايات البلدية من خلال أتمتة عمليات الرقابة على مقاولي النظافة في المدن الخمس الكبرى، وتركيب أنظمة لتتبع المركبات وأنظمة لتحديد مواقع حاويات النظافة في هذه المدن، وتصميم نموذج تشغيلي للمراقبة والتحكم في أعمال النظافة وطرحه للتنفيذ في مدينة الدمام، إضافة إلى تطوير نظام خاص بتأهيل وترخيص مقدمي خدمات إدارة النفايات بهدف تنظيم قطاع إدارة النفايات، وإعداد آلية لتحصيل الرسوم من مقدمي خدمات إدارة النفايات ومنتجيها حسب كمية النشاط.