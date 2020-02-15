شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الحي بجدة تختتم فعالياتها وتكرم 61 عضوا ومشرفا والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت مسابقات أندية الحي بتعليم جدة للبنين، بتكريم الفائزين من الطلاب والمشاركين في المسابقات الترفيهية في الحفل الختامي الذي نظمته إدارة نشاط الطلاب للبنين بنادي الحي بالخالدية مساء أمس الأول، بحضور مساعد المدير العام للخدمات المساندة نائب الرئيس التنفيذي لنوادي الحي بتعليم جدة عبدالعزيز الرفاعي، ومدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي عوض العتيبي، وعدد من القادة التربويين والمشرفين على الأندية بجدة.

وفي كلمته أثناء الحفل، قال مساعد مدير عام التعليم بالمحافظة: نشاط الطلاب المتنوع في الفترة المسائية من خلال مشاركة الطلاب في أندية الحي المنشرة في أحياء جدة له أهمية وتأثير كبير، من خلال إشراكهم في برامج وفعاليات تربوية يقوم عليها مشرفون أكفاء من المعلمين، حيث يلبي التنوع في المسابقات النوعية والخروج عن المألوف احتياجات الشباب والمتمثلة في مسابقات الخط العربي، ومسابقة الإلقاء (الخطابة - الشعر)، ومسابقة كرة الطاولة، ومسابقة الكراسي المتحركة لكرة السلة لأصحاب المهن من ذوي الإعاقة، وغيرها من البرامج النوعية المختلفة، وقدم شكره للطلاب والمعلمين والقائمين على الأندية لجهودهم الكبيرة في تقديم الفائدة لأبنائنا الطلاب في جميع المجالات.

من جهته، قال ممثل الأندية بتعليم جدة: استقبلت أندية الحي المنتشرة في أحياء جدة خلال الفترة الماضية الكثير من الزوار والطلاب، والتي تتجاوز 5 آلاف زائر يومياً في 41 نادي حي على مستوى تعليم جدة، والمنتشرة في الأحياء، حيث شارك أكثر من 500 طالب في المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية التي نظمتها الأندية خلال الفترة الماضية، وتنافس الأعضاء على الفوز في المسابقات والتي كان لها الأثر الإيجابي بين المشاركين، وفي ختام المسابقات تم تكريم 30 عضواً في جميع المسابقات و31 معلماً من المشرفين العاملين في الأندية والداعمين.