شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الحي بجدة تختتم فعالياتها وتكرم 61 عضوا ومشرفا والان نبدء بالتفاصيل
وفي كلمته أثناء الحفل، قال مساعد مدير عام التعليم بالمحافظة: نشاط الطلاب المتنوع في الفترة المسائية من خلال مشاركة الطلاب في أندية الحي المنشرة في أحياء جدة له أهمية وتأثير كبير، من خلال إشراكهم في برامج وفعاليات تربوية يقوم عليها مشرفون أكفاء من المعلمين، حيث يلبي التنوع في المسابقات النوعية والخروج عن المألوف احتياجات الشباب والمتمثلة في مسابقات الخط العربي، ومسابقة الإلقاء (الخطابة - الشعر)، ومسابقة كرة الطاولة، ومسابقة الكراسي المتحركة لكرة السلة لأصحاب المهن من ذوي الإعاقة، وغيرها من البرامج النوعية المختلفة، وقدم شكره للطلاب والمعلمين والقائمين على الأندية لجهودهم الكبيرة في تقديم الفائدة لأبنائنا الطلاب في جميع المجالات.
من جهته، قال ممثل الأندية بتعليم جدة: استقبلت أندية الحي المنتشرة في أحياء جدة خلال الفترة الماضية الكثير من الزوار والطلاب، والتي تتجاوز 5 آلاف زائر يومياً في 41 نادي حي على مستوى تعليم جدة، والمنتشرة في الأحياء، حيث شارك أكثر من 500 طالب في المسابقات الترفيهية والرياضية والثقافية التي نظمتها الأندية خلال الفترة الماضية، وتنافس الأعضاء على الفوز في المسابقات والتي كان لها الأثر الإيجابي بين المشاركين، وفي ختام المسابقات تم تكريم 30 عضواً في جميع المسابقات و31 معلماً من المشرفين العاملين في الأندية والداعمين.
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