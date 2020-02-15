شكرا لقرائتكم خبر عن 2550 حقيبة شتوية لأيتام باكستان والان نبدء بالتفاصيل

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فرع رابطة العالم الإسلامي في جمهورية باكستان الإسلامية، 2550 حقيبة شتوية منحة لدور الأيتام التي تقوم الرابطة برعايتهم هناك.

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