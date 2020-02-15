شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون ريال لأكبر مستشفى بيطري في العالم والان نبدء بالتفاصيل

تتابع وزارة البيئة والمياه والزراعة، المراحل النهائية من إنشاء وتجهيز وتشغيل أكبر وأحدث مشروع مستشفى بيطري في العالم بمنطقة القصيم بتكلفة تقديرية تتجاوز 100 مليون ريال.

ويستهدف المشروع تمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات البيطرية لمربي الإبل، واستدامة قطاع الإبل وتطويره.

واطلع وكيل الوزارة للثروة الحيوانية د.حمد البطشان، على سير العمل في مشروع المستشفى التابع لإحدى المجموعات، وخطتها للتوسع بإنشاء مستشفى آخر، إضافة لمناقشة دعم الوزارة ومساندتها لخدمة مربي الإبل، ومنها المشروع الذي يأتي امتدادا لجهودها نحو رفع الكفاءة في مجال الخدمات البيطرية وتحسينها.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع سيسهم في تمكين القطاع الخاص من تقديم التسهيلات الممكنة في المجال، ليقوم بدوره المأمول في حماية وتطوير الثروة الحيوانية في المملكة، ودعم مبادرات الوزارة الخاصة بالتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتسهيلا لمربي الإبل للوصول إلى الخدمات البيطرية داخل المملكة، والتي ستسهم بدورها في استدامة قطاع الإبل وتطويره إلى مستويات مميزة. وبينت أنه جرى منح المستثمرين ترخيصا أوليا للمشروع، وسيتم إصدار الترخيص النهائي للتشغيل بعد استكمال تعيين الكوادر البيطرية والطبية المشغلة للمستشفى.

وحثت الوزارة، المستثمرين على الدخول في مجال تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة، مثل المستشفيات، والعيادات، والمختبرات، ومراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، والمركبات المتخصصة في مجالات الإنتاج الحيواني، مؤكدة أن هذه المجالات واعدة نظرا للتطور الذي يشهده القطاع، مشيرة إلى أنها ستقدم التسهيلات الممكنة لدعم ترخيص مثل هذه الأنشطة لخدمة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.