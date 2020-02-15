شكرا لقرائتكم خبر عن 700 سلة غذائية لحضرموت وسقطرى والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس، 700 سلة غذائية على نازحين يمنيين. واستفاد 1800 فرد من 300 سلة غذائية تم توزيعها بمحافظة حضرموت، فيما استفاد 2400 فرد من 400 سلة غذائية في مناطق بمديرية حديبو التابعة لجزيرة سقطرى.

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