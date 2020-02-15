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إدانة الجرائم الحوثية بحق النازحين

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أدان أعضاء مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن، الانتهاكات الحوثية التي استهدفت مخيم النازحين في مديريتي نهم ومجزر وأماكن تواجد النازحين، واستهداف الميليشيات بالصواريخ الباليستية لحي النهضة ومخيمات النازحين بشرق مأرب، والمنشآت الصحية في مديرية الجفرة التي تسببت بدمار كامل للخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

وجدد الأعضاء خلال اجتماعهم الثالث والثلاثين أول أمس، في الرياض، إدانتهم لما تقوم به ميليشيات الحوثي في إعاقة واحتجاز المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من أعضاء المكتب والمجتمع الدولي الإنساني ومنظمات الأمم المتحدة «منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي»، خصوصا نهب ما يقارب 128 ألف طن من المساعدات المقدمة لمنطقة حجة.

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