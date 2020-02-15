شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة الجرائم الحوثية بحق النازحين والان نبدء بالتفاصيل
وجدد الأعضاء خلال اجتماعهم الثالث والثلاثين أول أمس، في الرياض، إدانتهم لما تقوم به ميليشيات الحوثي في إعاقة واحتجاز المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من أعضاء المكتب والمجتمع الدولي الإنساني ومنظمات الأمم المتحدة «منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي»، خصوصا نهب ما يقارب 128 ألف طن من المساعدات المقدمة لمنطقة حجة.
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