شكرا لقرائتكم خبر عن علاج 298 لاجئا بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

يواصل الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية -لليوم الرابع على التوالي- مهمته التطوعية الرابعة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمان. وعاين الفريق التطوعي العديد من الحالات المرضية المتنوعة، شملت 108 حالات في عيادة العظام، و74 حالة في عيادة الجلدية، و27 حالة في عيادة العلاج الطبيعي، و25 حالة في عيادات القلب، وجرى تقديم العلاج والاستشارات الطبية المناسبة لهم، كما استقبل قسم الطوارئ 54 حالة جرى التعامل معها فورا، كما قدم الفريق الطبي خدمة العيادات المنزلية، شملت 6 حالات لمرضى القلب و4 حالات لمرضى العظام. يذكر أن الحملة ستستمر لمدة أسبوع، يقدم خلالها الفريق التطوعي للمركز خدمات طبية وعلاجية متنوعة للاجئين؛ إيمانا منه بأهمية العمل التطوعي.

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