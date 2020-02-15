شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى «سابك 2020».. غدا والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -حفظه الله-، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، غدا مؤتمر «سابك 2020»، الذي تنظمه الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» خلال الفترة من 22 إلى 26 من شهر جمادى الآخرة الجاري في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، وسط حضور عدد كبير من الخبراء والمختصين في مجال الصناعات.

وأعرب رئيس مجلس إدارة «سابك» د. عبدالعزيز الجربوع عن بالغ الشكر والامتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته المؤتمر، وحضور سمو وزير الطاقة، مؤكداً أن ذلك يجسد الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لسابك وللقطاع الصناعي بوجه عام، ودعمها جهود التطوير والابتكار التي تقوم بها «سابك»، بما يتفق وخطط التنمية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، مثمناً حرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو وزير الطاقة على المشاركة في هذا المؤتمر نظرا لأهميته ولطبيعة القضايا التي يناقشها.

وأكد د. الجربوع أن المؤتمر يقام تحت شعار «الجيل الرابع للكيمياء»، ويعد مَنصَّةً دوليةً تفتحُ البابَ للتوسعِ في الأعمالِ والفرصِ على الصعيدين المحليِّ والدَّوليِّ، ويُمثلُ من خلالِ رفعِ التحدياتِ المشتركةِ، وتطويرِ قدْرٍ أكبر من التفاهمِ والوعيِ بما يعززُ بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ؛ التي ستكون محور جلساتِ اليومِ الرابعِ من المؤتمر الذي سيخصص لمناقشة فرص الاستثمار في المملكة.

ويناقش المؤتمر الثالث عشر في سلسلة المؤتمرات التي تعقدها الشركة دوريا منذ العام 1994م، على مدى أربعة أيام أكثرَ من 100 ورقةِ عملٍ مقدمة من داخلِ «سابك» وخارجِها، يشارك فيها متحدثون وخبراء سعوديون ودوليون، ويصاحبه معرض هو الأكبرُ من نوعهِ في سلسلة المعارض التي صاحبت مؤتمرات «سابك» من حيث عدد الشركاتِ والدُّولِ المشاركُة فيه، مبينًا أن أكثرَ من 55 دولة ستشارك في المعرض، فيما تجاوزَ عددُ العارضينَ 600 عارض.