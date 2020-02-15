طفل في الخامسة ينقذ حياة 7 أشخاص من الموت

2020-02-15

تمكن طفل صغير لم يتجاوز الخمس سنوات من عمره من ولاية جورجيا الأمريكية أن ينقذ 7 أشخاص وكلب من الموت المحقق؛ إذ استطاع

ولحسن حظ الطفلة ليلي أن أخاها كان يقاسمها نفس الغرفة، إذ سارع الأخير إلى إخراجها مباشرة من النافذة قبل أن يعود لينقذ كلبهما.

ولم يكتف الطفل بإنقاذ شقيقته والكلب، فالنيران امتدت إلى المنزل المجاور حيث يقطن عمه وجده مع 4 من أفراد العائلة في مقاطعة براتو في ولاية جورجيا.

وعلى الفور، سارع نواه إلى منزل عمه وأيقظ النائمين قبل أن تلتهمهم النيران القوية، مما جعل رئيس دائرة الإطفاء يشيد بفطنة وذكاء الطفل.

وقال رئيس الإطفاء دواين جاميسون لشبكة CNN الأمريكية، إنه اعتاد على رؤية أطفال ينبهون عائلاتهم عند وقوع حوادث مماثلة، مضيفاً: لكن ما فعله هذا الطفل ذو الخمس سنوات كان أمرًا غير عادي.

وستكرم إدارة الإطفاء نواه ومنحه لقب رجل إطفاء فخري.

نواه وودز، أن يقدم يد العون لينقذ أخته البالغة من العمر عامين، وذلك بعد أن استيقظ صباحًا على حريق كبير اندلع في منزله بسبب ماس كهربائي.

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