شكرا لقرائتكم خبر

أسقف المطاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من أعمال تركيب الأسقف الدائمة في مطاف الدور الأول بالمسجد الحرام، والتي تأتي ضمن مشاريع المسجد الحرام «توسعة المطاف والتوسعة السعودية الثالثة»، حيث تنتهي جميع المشاريع التطويرية في المسجد الحرام، سواء توسعة المطاف أو توسعة الشامية في 1444هـ، كما نشرت «مكة» في ديسمبر الماضي. (أنس الحارثي)



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر أسقف المطاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.