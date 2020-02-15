، كأس محمد السادس: أولمبيك آسفي المغربي يستضيف الاتحاد في ربع النهائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم مساء اليوم السبت مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، باللقاء الذي يجمع بين فريقي أولمبيك آسفي المغربي والاتحاد السعودي، في جولة الإياب على ملعب المسيرة الخضراء.

وكانت مباراة الذهاب بمدينة جدة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وهي النتيجة التي تمنح آسفي أفضلية نسبية خلال لقاء العودة.

ويحتاج الفريق المغربي للفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي، بينما يسعى الاتحاد للانتصار أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف، لضمان العبور إلى الدور نصف النهائي.

وينتظر فريق الشباب السعودي الفائز من تلك المباراة في المربع الذهبي، بعد تخطيه عقبة الشرطة العراقي في ربع النهائي بالفوز 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كانت المواجهة الأولى في نصف نهائي البطولة تحددت، وستجمع بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، وتقام مباراة الذهاب في مصر يوم الأحد المقبل، قبل العودة المقرر لها 15 مارس.الاتحاد بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال أولمبيك آسفي المغربي