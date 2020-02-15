محمد بن مسعود - الدمام - تعرض لحالة برد أثرت على صوته أثناء رفع أذان العشاء أول أمس كشف مصدر مسؤول برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ "الخليج 365" حقيقة الحالة الصحية لشيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ المؤذن علي ملا. وأكد المسؤول لـ "الخليج 365" بأن الملا تعرض لحالة برد أثرت على صوته أثناء رفع أذان العشاء أول أمس الخميس والآن يتمتع بصحة جيدة وسيزاول الأذان بالمسجد الحرام. وكان " الملا" قد داهَمَه عارضٌ صحي أثناء قيامه برفع أذان العشاء أول أمس الخميس بالمسجد الحرام، ولم يمكنه من إكمال الأذان، ليكمل المؤذن هاشم السقاف.مكة المكرمة مؤذن المسجد الحرام علي الملا 15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 01:38 AM تعرض لحالة برد أثرت على صوته أثناء رفع أذان العشاء أول أمس Advertisements مصادر "الخليج 365": شيخ طائفة المؤذنين بالحرم بصحة جيدة وسيزاول عمله مصادر "الخليج 365": شيخ طائفة المؤذنين بالحرم بصحة جيدة وسيزاول عمله كشف مصدر مسؤول برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ "الخليج 365" حقيقة الحالة الصحية لشيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام ‏الشيخ المؤذن علي ملا. وأكد المسؤول لـ "الخليج 365" بأن الملا تعرض لحالة برد أثرت على صوته أثناء رفع أذان العشاء أول أمس الخميس والآن يتمتع بصحة جيدة وسيزاول الأذان بالمسجد الحرام. وكان " الملا" قد داهَمَه عارضٌ صحي أثناء قيامه برفع أذان العشاء أول أمس الخميس بالمسجد الحرام، ولم يمكنه من إكمال الأذان، ليكمل المؤذن هاشم السقاف. الكلمات المفتاحية ، مصادر "الخليج 365": شيخ طائفة المؤذنين بالحرم بصحة جيدة وسيزاول عمله ،

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