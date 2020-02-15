، 10 مناطق بمرمى تنبيهات الأرصاد: سُحب رعدية وأتربة مثارة وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى صباح الأحد

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق المدينة المنورة والرياض والجوف والحدود الشمالية والشرقية وتبوك ومكة المكرمة وحائل وجازان وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح السبت.

ونبَّهت منطقة تبوك بأنها تشهد سُحبًا رعدية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وضباء، وتبدأ الساعة الـ 04.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأحد.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية سُحبًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وطريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ04.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأحد.

ونبَّهت الأرصاد منطقة الجوف أيضًا بأنها تشهد سُحبًا رعدية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ04.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الأحد.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

وكذلك تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة حائل أيضًا أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء السبت.

ونبَّهت الهيئة منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والعاصمة المقدسة والقنفذة والكامل والليث والمويه وبحرة وتربة وجدة وخليص ورابغ ورنية وعرفات، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

وتشهد منطقة جازان أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدائر والدرب والطوال وبيش وجازان وفرسان، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

وكذلك تشهد منطقة عسير أتربة مثارة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة البرك، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء السبت.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس