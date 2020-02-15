- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
شارك أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس في حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة .
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .
أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر السفارة الأمريكية بالرياض
15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 01:18 AM
بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القينأمير الرياض يشارك احتفال السفارة الأمريكية باليوم الوطني لبلادها
شارك أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء أمس في حفل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في حي السفارات بالرياض .
وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، وعدد من المسؤولين بالسفارة .
حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة .
، أمير الرياض يشارك احتفال السفارة الأمريكية باليوم الوطني لبلادها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يشارك احتفال السفارة الأمريكية باليوم الوطني لبلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.