شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ابن مساعد: مخصص تلفزيون صغير «جمب رجلي» لمشاهدة الجزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد، من إنعدام المهنية الإعلامية عند قناة الجزيرة القطرية.
وأكد ابن مساعد في تصريحاته خلال إذاعة MBCfm، أنه يتابع قناة الجزيرة باستمرار، ويتابع هجومها المستمر على المملكة، وولي العهد، وأكاذيبها التي تثير الضحك.
وقال الأمير: نعم اتابع الجزيرة، ولدي في المنزل 6 تلفزيونات في شاشة كبيرة ومخصص تلفزيون صغير جمب رجلي، لمشاهدة الجزيرة.
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