شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تذبح وتسلخ «تيس»: «هذا صيدي..وأني ما أحط يميني إلا في شحم» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت مواطنة في أبها قيامها بسلخ وذبح تيس بمهارة فائقة؛ ليكون وجبة لها ولأسرتها. وأظهر الفيديو حرافية المواطنة والتي تدعى «أم خالد» أثناء قيامها بسلخ التيس وهو مُعلقًا. وكانت أثارت فتاة مغربية منذ فترة تفاعل كبير ومشاهدات عالية بعد ظهورها في فيديو تسلخ الأضحية.

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