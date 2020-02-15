شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المصلح يوضح حكم التوسل بـ «جاه» فلان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح حكم التوسل بجاه فلان.
قال المصلح خلال برنامج “يستفتونك” عبر قناة الرسالة:” ينبغي للمؤمن أن يتوسل لله بالعمل الصالح فهذا مشروع”، لافتا:”التوسل لله بالإيمان فهو رأس الأعمال الصالحة”.
وأشار المصلح:” التوسل عبادة، والله حذر من الخروج عن هديه فكل ما لم يأتي به النبي صلي الله عليه وسلم من العبادات القولية والقلبية والعملية فهو مما لم يشرعه الله عز وجل ولذلك فلا يأذن به فلا يجوز اتخاذه دينا وعبادة”.
وتابع المصلح:” التوسل هو طلب حصول المقصود من طريق فهو وسيلة وقد أمر الله تعالي باتخاذ الوسائل”.
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