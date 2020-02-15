إنفوجرافيك .. “التجارة”: 10 بيانات أساسية يلزم توفرها في المنتجات الغذائية

نشرت وزارة التجارة والاستثمار إنفوجرافيك نوهت فيه إلى 10 بيانات أساسية لا بد من توافرها في المنتجات الغذائية، وذلك ضمن حملة توعوية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء. وأوضحت الوزارة، أن أي منتج لابد أن يحتوي على اسم، وفي حال احتوى على مسبب للحساسية فيجب وضع تحذير، إضافة إلى وضع تعليمات الاستخدام والتخزين والتحضير.

كما يجب أن يتضمن المنتج قائمة بالمكونات والمقاس والحجم والوزن والعدد والسعة، إضافة إلى سعره، والبلد المصنع والمعلومات الغذائية وتاريخ الصلاحية.