الصحة: المملكة خالية من فيروس “كورونا المستجد” .. حتى مساء الجمعة

جددت وزارة الصحة تأكيدها على عدم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس “كورونا المستجد”، حتى مساء اليوم الجمعة. وعبر حسابها الرسمي على “تويتر”، قال الوزارة: “بفضل الله لم تُسجل حتى الآن، أية حالة إصابة بفيروس “كورونا الجديد” داخل المملكة”، مؤكدة أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ؛ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

وعبر “إنفوجراف”، أفادت الوزارة بأنه تم فحص 3195 قادم من الصين عبر الرحلات الجوية المباشرة، فيما تم فحص 1836 قادم من خلال الرحلات الجوية غير المباشرة. وأِشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المسجلة في الصين بلغت 63 ألفًا و855 فردًا، وعالميًّا بلغ عدد الإصابات 64 ألفًا و437 حالة، بينما ارتفعت الوفيات إلى 1383 حالة، وتعافى 6961 مصابًا.