تلقى برنامج حساب المواطن سؤالاً مفاده إن كان يحق للمتزوجة التسجيل في حساب المواطن باستقلالية عن زوجها إذا كانت تعيش مع ابنها. وأجاب الحساب أنه “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية “المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب” وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

زوجة تعيش مع ابنها هل يُمكن أن تسجل كمستقلة في حساب المواطن؟.. الحساب يجيب

أخبار 2414/02/20201,083 حساب المواطن0 حساب المواطن غرِّد حساب المواطنتلقى برنامج حساب المواطن سؤالاً مفاده إن كان يحق للمتزوجة التسجيل في حساب المواطن باستقلالية عن زوجها إذا كانت تعيش مع ابنها. وأجاب الحساب أنه “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية “المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب” وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة. ورد السائل بسؤال آخر وهو “ما المقصود بالغائب؟”، فأجاب الحساب “هو الغائب عن أهله وانقطعت أخباره، وبإمكان الزوجة التسجيل في حال كان الزوج متغيباً، ولا يتم إضافة الزوج، ولا بد من إرفاق المستندات المطلوبة “محضر تبليغ” من الشرطة أو “صك شرعي بالغياب أو الفقد” وفي حال وجود أبناء لا بد من إرفاق شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة”.