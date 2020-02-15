وزير الخارجية يبحث مستجدات القضايا الإقليمية مع رئيس «مجموعة الأزمات الدولية»

استقبل وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، بمقر إقامته بمدينة ميونخ، الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات «روبرت مالي»، وذلك على هامش المشاركة في «مؤتمر ميونخ للأمن».
وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وجهود المملكة حيالها.
يُشار إلى النسخة الـ56 من «مؤتمر ميونيخ للأمن» انطلقت اليوم، بمشاركة قياسية لصناع القرار في العالم، فيما يناقش المؤتمر قضايا الأمن والسياسة الخارجية، إضافة إلى عدد من تطورات المشهد العالمي.
وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من خمسمائة شخصية، بينهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء دفاع وخارجية وقيادات رفيعة.
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