حساب المواطن يوضح طريقة تصحيح مستند أُضيف بالخطأ لبيانات المستفيد

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة حذف مستند أُضيف لبيانات المستفيد بطريقة خاطئة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.
جاء ذلك، ردًا من البرنامج على تساؤل تلقاه من أحد المستفيدين عبر تويتر، قال فيه «أثناء إضافة بياناتي (عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن)، أخطأت في تصنيف مستند، وبدلًا من وضع (تعريف سكن من الكليات) أرفقت عقد إيجار، كيف يمكنني حذف العقد القديم؟».
وقال «حساب المواطن»، إن المستند لا يمكن حذفه لو كان «تحت الدراسة»، ويمكنك حذفه في حال تم الرد عليه بالرفض، وفي حال رفض المرفق بإمكان المستفيد الدخول للبوابة الالكترونية للبرنامج واختيار أيقونة «تفاصيل الطلب- ادارة المرفقات» وحذف المرفق المرفوض وتصحيحه وإعادة إرفاقه.
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