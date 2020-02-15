«التأمينات الاجتماعية»: تقديم المشهد الدراسي للأبناء شرط استحقاق المعاش الشهري

شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ضرورة تقديم المشهد الدراسي لمن بلغوا سن الـ21 من أبناء أصحاب معاشات التقاعد أو من أبناء المشتركين المتوفيين المستحقين للصرف يفيد بإكمالهم للدراسة يتم تقديمه سنويًّا حتى بلوغهم سن 26 سنة.

وأضافت «التأمينات الاجتماعية»، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن استمرار صرف المعاش الشهري لأفراد عائلة المشترك المتوفي يرتبط بتحديث وكيلهم الشرعي تحديث الوكالة الشرعية قبل انتهائها.

الاستبعاد من التأمينات الاجتماعية بعد الفصل من العمل مسؤولية جهة العمل

وقالت «التأمينات الاجتماعية» ردًا على إحدى المستفيدات التي استفسرت عن استمرار وجود تسجيل اسمها في التأمينات رغم فصلها من العمل، إن الاستبعاد يتم عن طريق جهة العمل فور ترك العمل وبحد أقصى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي لشهر ترك العمل.

وأكدت التأمينات الاجتماعية ضرورة تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين، ردًا على استفسار أحد المواطنين: «لو أنا في شركة وشفت راتبي الأساسي في التعريف أقل من المكتوب في التأمينات ما الإجراء؟».

إذا وجدت أجرًا مخالفًا لأجرك الحقيقي في التأمينات الاجتماعية.. قدم شكوى

وتابعت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنه في حال تسجيل أجر مخالف يمكن للمشترك التقدم بشكوى عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني.

وأوضح الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية أن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.

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التأمينات الاجتماعية: يجوز عمل المشترك في أكثر من وظيفة

جاء ذلك ردًا على أحد المواطنين الذي تساءل عن: «مشترك في التأمينات بعقد عمل كامل وعقد عمل جزئي.. هل تحسب مدد الاشتراك كل الوظيفتين معًا أم كل واحدة لحال؟»، عبر الحساب الرسمي للتأمينات الاجتماعية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ويحصل المواطن على عدد من المنافع في حال تسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، منها معاش تقاعد، ومعاش الوفاة، وتعويض المتعطلين عن العمل من خلال برنامج ساند، والتعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل، ومعاش العجز غير المهني والعناية الطبية للمصابين بإصابة عمل.

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