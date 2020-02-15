بالصور.. طب جامعة القصيم ينظم حملة عن أمراض الدم الوراثية

نظَّمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب بجامعة القصيم، ممثلةً بقسم الطب الباطني، حملة تحت شعار «أمراض الدم الوراثية»، ودشنها عميد كلية الطب البشري الدكتور أحمد العمرو بمجمع العثيم مول بمدينة بريدة.
وأوضح الدكتور أحمد الشومر، أن الحملة تأتي لرفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي بالتوعية بطرق الوقاية والعلاج؛ بإجراء فحوصات طبية مبكرة، خاصةً للمقبلين على الزواج لتقليل الإصابة بأمراض الدم الوراثية، والحفاظ على جيل جديد خالٍ من تلك الأمراض.
وأشار الشومر، إلى أهمية الوقاية والعلاج من الأمراض عمومًا، ومن مرض الأنيميا المنجلية على وجه الخصوص، الذي يعد من أمراض الدم الوراثية، وينتشر بكثرة في بعض المناطق، ويعاني المصابون به من أزمات متكررة؛ جراء انسدادات بالأوعية الدموية، وتكسر مفاجئ بخلايا الدم.
وبينت الدكتورة نجلاء الدعيجي، أن الحملة شارك فيها 10 طالبات، قدمن خدمات متعددة للزوار مثل قياس ضغط الدم والسكري، والتوعية بأهم أمراض الدم الوراثية مثل الثلاسيميا، الهيموفيليا، وفقر الدم المنجلي، فضلًا عن حص مستوى الهيموجلوبين وتقديم استشارات طبية.
واستفاد من الحملة أكثر من 400 زائر وزائرة من مختلف الأعمار، وذلك بمشاركة الطالبات حنين المحيميد، سالي العليان، جنى البليهي، رناد المقبل، يسرى الدغيشم، داليه العتيبي، أمل الجعيثن، فداء السحيباني، فاطمة الجاسر، عبير العنزي.
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