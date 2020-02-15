‪ تأهيل 30 شابًا من ذوي الإعاقات الفكرية لسوق العمل ‬‬‬‬

اختتمت المبادرة المجتمعية «سعي» لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، برنامجها المسمى «عاقل» بتأهيل 30 شابًا.

وأطلقت المبادرة برنامجها بهدف تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقات الفكرية، وأهلت المستفيدين لسوق العمل بدعم من مؤسسة الملك خالد، بعد تدريبهم وصقلهم نظريًا وعمليًا لمدة شهرين، وإلحاقهم للانخراط بالعمل في بعض شركات الأغذية .

وأقيم الحفل الختامي في مركز الملك سلمان الاجتماعي؛ برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، وأهالي المستفيدين ورجال الأعمال، وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

وأوضح مؤسس المبادرة مرزوق العتيبي- خلال الحفل- الهدف منها ونتائجها، ووجه الشكر للداعمين لها.

وأشاد الدكتور السيالي؛ بما يحظى به ذوو الإعاقة من اهتمام، سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي أو القطاع غير الربحي، مشددًا على أهمية المبادرات الهادفة الى تمكين ذوي الإعاقات، وإطلاق طاقاتهم وقدراتهم ودمجهم بالمجتمع؛ ليصبحوا أشخاصًا منتجين .

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وأكَّد السيالي، أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يؤيد ويدعم مثل هذه المبادرات، ثم كُرِّم شركاء المبادرة والمستفيدون منها والداعمون لها .

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