طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس السبت، نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار على بعض مناطق المملكة، مع تكون سحب رعدية ممطرة على بعض المرتفعات.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد، إن المناطق التي ستتأثر بالحالة الجوية السابقة، هي (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، والمدينة المنورة)؛ تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

ولفتت هيئة الأرصاد، إلى أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (تبوك، والجوف).

وتوقعت فيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي والأوسط، بسرعة 15-35كم/ساعة، تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وأشارت الهيئة، إلى أن منطقة الخليج العربي، ستكون الرياح فيها شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف.

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وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة، غدًا السبت:

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الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة على 3 مناطق