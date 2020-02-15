بالصور.. إزالة تعديات على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة المقدسة

أفادت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الجمعة، بإزالة 63 مخيمًا وأحواشًا وصناديق خشبية، على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان (مكة ـ جدة) السريع.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت الأمانة: قامت بلدية الشوقية الفرعية، وبمساندة الدوريات الأمنية بإزالة التعديات في المناطق الواقعة داخل أراضي شركة (البلد الأمين) على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان (مكة- جدة) السريع، وطريق (مكة – الليث).

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