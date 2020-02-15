«مؤسسة التقاعد» تحذر من استغلال اسمها وشعارها في عمليات غير مشروعة

حذرت «المؤسسة العامة للتقاعد»، اليوم الجمعة، من حملات مشبوهة تعمل على استغلال اسمها وشعارها كوسيلة لمحاولة ممارسة عمليات غير مشروعة.
وقال مؤسسة التقاعد في بيان: «إلحاقًا بالتحذير السابق من الحملات المشبوهة التي تعمل على استغلال اسم وشعار المؤسسة، كوسيلة لتمرير محاولة ممارسة عمليات غير مشروعة فإن المؤسسة تؤكد مرة أخرى أن هذه الصفحات الإلكترونية وأمثالها لا تمثل المؤسسة، بأي شكل من الأشكال، ونحذر منها.
وأكد البيان أن المصدر الرئيسي لكل أخبار المؤسسة هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي، وما عدا ذلك فإنه لا يمت إلى المؤسسة بصلة، وليس لها به أي علاقة.
ودعت المؤسسة الجميع إلى توخي الحذر والتأكد من مصدر استقاء المعلومة، وعدم الانجرار إلى مواقع مشبوهة، تستهدف النيل من مصداقية المؤسسة أو التصريح باسمها حول قضايا ليست ذات علاقة.
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