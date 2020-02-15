التعليم تحدد 4 شروط لقبول الطلاب العائدين من الصين بمدارس السعودية

وجَّهت وزارة التعليم، تعميمًا مهمًّا إلى قادة المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والأجنبية؛ بشأن قبول الطلاب والطالبات القادمين من الصين، أو الدول التي ظهر بها فيروس كورونا المستجد. وتضمَّن التعميم الوزاري، شروط قبول الطلاب العائدين من الصين، وجود موافقة خطية من إدارة التعليم مرفق بها نموذج لحالة الطالب الصحية من إدارة الصحة العامة التابع لها.

وجاء في التعميم: «بناء على تعميم نائب وزير التعليم بتاريخ 12 جمادى الثانية 1441 هـ؛ بشأن اتخاذ عددٍ من الإجراءات الاحترازية والفورية العاجلة حيال فيورس كورونا، وما تم التنسيق مع وزارة الصحة فيما يتعلق بقبول الطلاب العائدين من الصين، والدول التي ظهر بها الفيروس، ويرغب أولياء أمورهم في إلحاقهم بمدارس المملكة.

وعليه يُعتمد اتخاذ الإجراءات التالية: أولًا: التأكيد على قائد المدرسة بعدم قبول أي طالب عائد (بنين/ بنات) من الصين أو الدول التي ظهر بها الفيروس، إلا بعد موافقة خطية من إدارة التعليم مرفقٍ به نموذج الإفادة بحالة الطالب من إدارة الصحة العامة في المحافظة.

وتضمن ثاني الإجراءات، أن «تقوم إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التعليم؛ بإحالة الطلاب القادمين من الصين أو الدول التي ظهر بها الفيروس الراغبين في الالتحاق بإحدى مدارس التعليم الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية، إلى إدارة الصحة العامة في مديرية الشؤون الصحية بوزارة الصحة بالمنطقة/ المحافظة، ومتابعة الإجراءات الطبية المتخذة».

وتنصّ الخطوة الثالثة على أن «تتولى إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، متابعة التأكّد من إجراءات الفحص والتواصل مع أولياء أمور الطلاب؛ لإجراء الفحص اللازم وتعبئة النموذج الخاص بذلك، والمتعلق بقبول الطلاب في المدارس، وإرسال النموذج إلى وزارة التعليم»، بينما تتضمن الخطوة الرابعة «تواصل إدارة الاختبارات والقبول مع ولي أمر الطالب لإلحاقه بإحدى المدارس، حسب الشروط والضوابط».

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