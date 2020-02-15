غرفة الرياض تعلن نتائج انتخابات مجلس إداراتها

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة غرفة الرياض في دورته الـ«18»، نتائج الانتخابات التي أُجريت عبر التصويت الإلكتروني، وشهدت ارتفاعًا في نسب التصويت والمشاركة لأول مرة في المملكة.
وبلغ إجمالي عدد الأصوات 76.668 صوتًا، منها 42.112 صوتًا من فئة التجار، و34.556 صوتًا من فئة الصناع.
كما بلغ عدد الأفراد المصوتين المشاركين 32.953 ناخبًا وناخبة، بينما سجلت الدورة السابقة مشاركة 10.414 ناخبًا وناخبة، وبذلك تحقق انتخابات الغرفة ارتفاعًا في نسبة المشاركة قدره 216 في المائة؛ مقارنة بالدورة السابقة.
وجاءت هذه الزيادة نتيجة نمو السجلات التجارية بمدينة الرياض في مختلف الأنشطة والقطاعات التجارية والاستثمارية، وتمكين الناخب الفرد من التصويت لأربعة مرشحين، اثنان من كل فئة بعد أن كان التصويت يقتصر على مرشح واحد لكل فئة.
وأسهم التصويت الإلكتروني «عن بعد» في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية الناخبين والناخبات من المشاركة، عبر رابط إلكتروني موحد دون زيارة مقر الانتخاب، وهو ما انعكس على زيادة نسب المشاركة لانتخابات مجالس إدارات الغرف، فضلًا عن تسهيل إجراءات التصويت وتغييرها من التصويت اليدوي إلى الإلكتروني، عبر رابط موحد لجميع الغرفVoting.mci.gov.sa
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