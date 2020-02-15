«عمالية الرياض» تُنهي 1200 طلب إلغاء بلاغ.. و2656 طلب خروج نهائي

أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، 1200 طلب تقدَّم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، بعد التحقق من صحتها.

جاء ذلك، في بيان لفرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ بشأن البلاغات الواردة لهذا العام، الذي أكَّد تلقي 70 طلب نقل خدمة عمل؛ دون الرجوع لصاحب العمل، و15 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين، و2656 طلب خروج نهائي.

وأوضح مدير قسم العلاقات العمالية سعود الشلوي، أن شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، تتضمن أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد التقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي؛ دون الرجوع لصاحب العمل.

وبيَّن مدير عام مكتب عمل الرياض بالرياض، عبدالكريم عسيري، أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في حالات خاصة، ويحق للوافد إلغاء البلاغ عند قدرته على إثبات كيديته فقط.

وأضاف «عسيري»، أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم، ويحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توافره.

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ولفت «عسيري»، إلى أنه حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام؛ باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات؛ باستثناء تجديد الرخص، أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات؛ باستثناء تجديد الرخص.

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