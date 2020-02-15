«إغاثي الملك سلمان» يواصل تقديم خدماته للاجئين السوريين بـ«مخيم الزعتري» في الأردن

واصل الفريق الطبي التطوعي، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الرابع على التوالي، مهمته التطوعية الرابعة في عيادات المركز السعودي لخدمة المجتمع في «مخيم الزعتري» للاجئين السوريين بالعاصمة الأردنية عمّان.

وعاين الفريق التطوعي العديد من الحالات المرضية المتنوعة، شملت (108) حالات في عيادة العظام، و(74) حالة في عيادة الجلدية، و(27) في عيادة العلاج الطبيعي، و(25) حالة في عيادات القلب.

وجرى تقديم العلاج والاستشارات الطبية المناسبة لهم، كما استقبل قسم الطوارئ (54) حالة جرى التعامل معها فورًا، كما قدَّم الفريق الطبي خدمة العيادات المنزلية، شملت (6) حالات لمرضى القلب، و(4) حالات لمرضى العظام.

الجدير بالذكر، أن هذه الحملة تستمر لمدة أسبوع، يقدم خلالها الفريق التطوعي للمركز خدمات طبية وعلاجية متنوعة للاجئين؛ إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي.

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