

ميونخ 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

‏‎استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ، رئيس مبادرة التهديد النووي ووزير الطاقة الأمريكي السابق إرنست مونيز، وذلك على هامش حضور معاليه لمؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

//انتهى//

01:41ت م

0140





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل رئيس مبادرة التهديد النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.