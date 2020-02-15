سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي بوزيري الدولة الألمانيين



ميونخ 20 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 14 فبراير 2020 م واس

‏‎التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة ميونخ ، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية نيلسن آنن، ومعالي وزير الدولة لجمهورية ألمانيا الاتحادية أندرياس ميكايليس، وذلك على هامش حضور معاليه لمؤتمر ميونخ للأمن.

‏‎وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.‎

//انتهى//

01:40ت م

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