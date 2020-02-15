السعودية | السقاف يكمل أذان العشاء في الحرم المكي بدلا من الملا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 7 دقائق - 1:36 صباحًا, 15 فبراير 2020 م المناطق - الرياض أكمل المؤذن هاشم السقاف أمس (الخميس) أذان العشاء في الحرم المكي بعد أن بدأه المؤذن علي الملا، بيد أن عارضاً صحياً داهم الملا لم يمكنه من إكمال الأذان.

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