اخبار السعوديه

السعودية | السقاف يكمل أذان العشاء في الحرم المكي بدلا من الملا

0 نشر
أحمد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السقاف يكمل أذان العشاء في الحرم المكي بدلا من الملا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 7 دقائق - 1:36 صباحًا, 15 فبراير 2020 م

المناطق - الرياض

أكمل المؤذن هاشم السقاف أمس (الخميس) أذان العشاء في الحرم المكي بعد أن بدأه المؤذن علي الملا، بيد أن عارضاً صحياً داهم الملا لم يمكنه من إكمال الأذان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | السقاف يكمل أذان العشاء في الحرم المكي بدلا من الملا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا