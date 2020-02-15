السعودية | من رحم المعاناة يولد الإبداع.. دانة عانت من السكري وابتكرت جهازا لعلاجه

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«من رحم المعاناة يولد الإبداع»، مقولة قد تنطبق كثيرا على دانة النمري، التي قادتها إصابتها بالمرض «الحلو»، لابتكار جهاز ينبه المرضى عند هبوط أو ارتفاع السكري. وعزت دانة ابتكارها الجهاز إلى معاناتها منذ الصغر من خروج السكري عن المعدل الطبيعي أثناء النوم. وابتكرت دانة جهازا سهلا وخفيفا يعمل عن طريق الدم، جرت تسميته (Dia.NightWatcher) والذي يعمل مع جهاز السكر المعروف (freestyle libre sensor)، ويعمل الجهاز المرتبط بالدم والمتصل به جهاز خارجي عن طريق التطبيق والذي بدوره يعمل على السرعة في الاستجابة للحد من الدخول في مرحلة الخطر، وذلك عن طريق الاهتزاز لمحاولة إيقاظ المريض وإشعاره بالتدخل المبكر بالعلاج المطلوب. وتدين دانة بالفضل في ابتكارها لأسرتها الداعم الأول لها، عبر مساندتها وتثقيفها في مجال مرض السكر وامتد الدعم ليصل إلى المدرسة والتي رحبت بفكرة المشروع وساندت في تطوير الابتكار العلمي، وسعت لإشراكها في مسابقة إبداع التابعة لمؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع، ومسابقة جدة 2020، ومسابقة الأولمبياد العلمي العالمي 2020. وتطمح دانة في أن تجد من يتبنى مشروعها لتطويره وإيصاله لجميع مرضى السكري، بحسب “عكاظ”